Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM Первый государственный портал, где будут опубликованы фото и описание всех бездомных животных, которых муниципальные службы нашли в регионе, начали создавать в Нижегородской области, — сообщает пресс-служба правительства региона

Портал, доступный по адресуgosvet52.ru, работает в пилотном режиме. Сейчас в базе десять фотографий собак. Полноценно сайт заработает через пару месяцев, там будут публиковать фото и краткое описание найденных на улице животных.

Нижегородцы смогут на портале отыскать свое потерянное животное или забрать чужого найденного питомца. Животные будут ждать хозяев в приютах при ветуправлениях региона, где их будут кормить, лечить и стерилизовать.

«В следующем году в регионе планируется построить два первых межрайонных государственных приюта не менее чем на 400 животных каждый на юге и севере области. Там бездомные собаки и кошки смогут жить до тех пор, пока их не заберут домой, а животные с серьезными заболеваниями — всю жизнь. Надеюсь, депутаты Законодательного собрания поддержат этот проект» — отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.