Москва, , 14:32 — REGNUM В курортном бизнесе есть два типа гостиниц — круглогодичного функционирования и сезонные. По всей видимости принятие правительством Турции решения о переносе начала туристического сезона из-за короновируса касается именно сезонных гостиниц, которые открываются в апреле-мае, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева, комментируя предложение турецких властей отложить начало туристического сезона.

«Конечно, такое решение «ударит» по туристическому бизнесу Турции. Но также это будет иметь и негативные последствия для российского турбизнеса, который сеча несет колоссальные убытки из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны, а с 13 марта еще и запрета на прямые рейсы в Италию, Францию, Германию, Испанию.

Кроме того, на фоне постоянного потока информации о том, что рекомендовано вообще воздержаться от поездок за рубеж, российские граждане сами стали отказываться от поездок в Европу. Так, по данным сервиса Aviasales, спрос на авиабилеты в Грецию сократился на 25%, в Германию на 20%, на 17,5% в Испанию.

В условиях запрета турпоездок на отдых в Европу часть граждан переориентировалась на Турцию — на прошлой неделе на 14% увеличилось количество бронирований в эту страну.

Как показывает практика только процентов 10−15% граждан могут и хотят переключиться с зарубежных курортов на российские. Остальные либо будут организовывать поездки самостоятельно, либо вообще останутся дома.

В любом случае такое решение правительства Турции станет еще одним негативным фактором, который на фоне растущего курса доллара и евро, приведет к снижению платежеспособности и банкротству турфирм. Оно может стать массовым уже в течение ближайших 2−3 месяцев», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсоя заявил, что в связи с распространением коронавируса власти Турции могут перенести начало туристического сезона.

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