Стокгольм, , 15:21 — REGNUM Жителям столицы Швеции, которые подозревают, что они подверглись заражению новым коронавирусом COVID-19, теперь будет отказано в доступе к прохождению тестирования. Исключение будут составлять те граждане, которые уже находятся в больнице или принадлежат к так называемой группе риска. Об этом 12 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Согласно информации журналистов издания, 11 марта в регионе Стокгольм, включающем столицу Швеции и её окрестности, были изменены правила работы с гражданами, обращающимися в медицинские службы с подозрением на коронавирус COVID-19. Теперь выборка для тестирования будет проводиться в первую очередь среди тех, кто уже находится в лечебных учреждениях. Исключение будет сделано для граждан, находящихся в группе риска, то есть близкому окружению и домочадцам заболевших.

«Вместо этого (прим.: прохождения тестирования) мы рекомендуем оставаться дома и не проводить время с кем-либо, кроме тех, с которыми вы непосредственно проживаете», — заявил Эрик Берглунд, сотрудник пресс-службы в регионе Стокгольм.

«Лица, имеющие симптомы заражения коронавирусом, не будут протестированы. Правила действуют независимо от того, находились ли вы в районах, подвергнувшимся заражению», — сообщалось в пресс-службе.