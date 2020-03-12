Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Джефф Кейли рассматривает «различные сценарии» проведения двух крупных игровых событий в 2020 году: The Game Awards и Gamescom. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 11 марта.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1237824671069790208

По словам Кейли, оба мероприятия возможно перенесут «в онлайн». Причиной тому послужила эпидемия коронавируса, из-за которой была отменена выставка E3 2020.

Напомним, Gamescom обычно проходит в августе, а The Game Awards в декабре. Ранее ходили слухи об отмене обоих мероприятий из-за коронавируса.

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