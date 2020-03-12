Тегеран, , 14:23 — REGNUM В Иране на сегодняшний день число случаев заражения новым типом коронавируса превысило 10 тысяч. Такие данные сегодня, 12 марта, сообщил глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

Читайте также: Более 100 тысяч членов КСИР борются со вспышкой коронавируса

По его словам, за сутки было зафиксировано 1075 новых случаев, общее число заражённых достигло 10 075. Также за прошедшие сутки от инфекционного заболевания скончались 75 пациентов. Всего зафиксировано 429 летальных исходов.

Также по теме: Глава МИД Ирана призвал МВФ помочь в борьбе с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, Иран является третьей страной по числу инфицированных уханьским вирусом. Ранее сообщалось, что здесь COVID-19 был выявлен у девяти тысяч человек. Умерли от вируса 354 человека, поправились — 2959. Также накануне, 11 марта, стало известно о том, что коронавирусом заразились два министра Ирана — министр культуры Али Асгаре Мунесане и министр торговли Резе Рахмани. Кроме того, коронавирус диагностирован у первого вице-президента страны Эсхака Джахангири.