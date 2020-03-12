Липецк, , 14:23 — REGNUM В Липецкой области всем торговым центрам рекомендовали закрыть детские игровые зоны из-за карантина по коронавирусу. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, рекомендации поступили от регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Такое решение приняла комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики. Предпринимателям, оказывающим услуги по развлечению детей, рекомендуется приостановить деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах на территории Липецкой области до 22 марта. Родителям школьников рекомендовали оградить детей от посещения торговых центров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за трёх заражённых коронавирусом липчан в регионе введён режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, школы закрыли на карантин на неопределённый срок.

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