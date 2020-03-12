Стокгольм, , 14:33 — REGNUM Усиливающаяся эпидемия нового коронавируса COVID-19 в Швеции может привести к нехватке жизненно необходимых препаратов. К медицинским изделиям, с дефицитом которых могут столкнуться граждане Швеции, относятся обезболивающие, различные антибиотики, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом 12 марта сообщило шведское издание Expressen.

Государственное фармацевтическое управление Швеции составило карту всех лекарств, продаваемых в стране. На ней отмечены все препараты, которые поставляются исключительно из Китайской Народной Республики.

«Это рабочий документ. Таким образом, мы хотели подготовить ситуационный анализ. В настоящее время мы не видим ничего тревожного», — заявила представитель Государственного фармацевтического управления Швеции Моника Линдберг.

Основным поставщиком многих составных ингредиентов для шведских лекарственных препаратов является Китай. Вспышка нового коронавируса COVID-19 существенно затронула китайские предприятия, и во многих странах опасаются, что остановки предприятий в Китае в том числе скажутся на фармацевтической отрасли производства, что, в свою очередь, не могут не почувствовать рядовые граждане.

«Сегодня нет ни в Европе, ни в Швеции сообщений о нехватки лекарств по причине коронавируса COVID-19. Но высока вероятность, что он повлияет на нас каким-то образом. Но я не могу спекулировать, какие лекарства находятся в зоне риска», — заявил Йохан Андерссон, менеджер из Государственного фармацевтического управления Швеции.