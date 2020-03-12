Ташкент, , 14:16 — REGNUM Разработанные концепции генерального плана Ташкента не отвечают требованиям. Об этом заявил главный архитектор столицы Узбекистана Нуриддин Сагатов, сообщает 12 марта издание Kun.uz.

«Именно по этой причине еще генеральный план не принят», — сказал архитектор. Он добавил, что не знает, когда именно будет утвержден новый генеральный план. Сагатов отметил, что при разработке плана необходимо учитывать рост населения города.

Напомним, в октябре 2019 года заместитель хокима (главы) Ташкента Даврон Хидоятов заявил, что концепция генерального плана столицы будет представлена в 2020 году. Разработать этот документ поручил президент республики Шавкат Мирзиёев еще в августе 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Генеральный план Ташкента готовят британцы, китайцы и турки