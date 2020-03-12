Киев, , 14:17 — REGNUM Украинский суд приговорил гражданина Китая Шу Юаньцзе к десяти годам тюремного заключения, сообщила 12 марта пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, мужчина занимался разведкой под прикрытием легального научно-технического сотрудничества с Украиной. В СБУ отметили, что осуждённый пытался завладеть материалами украинских разработок в ракетно-космической сфере. Для этого он предлагал денежное вознаграждение нескольким украинским учёным.

Иностранец был задержан при попытке получения секретных материалов. Выяснилось также, что министерство обороны Китая наградило его премией «За научно-технический прогресс армии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР выявили психически нездорового мужчину, завербованного СБУ, который работал на украинские спецслужбы, не осознавая последствий своих действий.

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