Железноводск, Ставропольский край, , 14:13 — REGNUM Уголовное дело возбудили в городе Железноводске Ставропольского края по факту убийства новорожденного ребенка. Главной подозреваемой в совершении преступления является мать младенца, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе СК РФ по региону.

Днем 10 марта текущего года на тропинке возле берега пруда в поселке Иноземцево города Железноводска в пакете было обнаружено тело новорожденного мальчика. По предварительным данным, убийство ребенка было совершено матерью сразу после родов. Причину смерти в настоящее время выясняют эксперты, расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье завели уголовное дело против 18-летней жительницы города Буденновска, которая пыталась убить свою новорожденную дочь. Подозреваемая родила у себя в квартире живую девочку, после чего выбросила ее из окна первого этажа. Спасли младенца благодаря соседке, которая обнаружила его на улице и вызвала скорую помощь.