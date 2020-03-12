Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Создатель интернета Тим Бернер-Ли заявил, что женщины и девочки, особенно принадлежащие к гомосексуальным и лесбийским содружествам, подвергаются опасности во всемирной паутине, об этом 12 марта сообщает The Guardian.

«Я серьезно обеспокоен тем, что женщины и девочки … особенно состоящие в ЛГБТ сообществах и прочих маргинальных группах, подвергаются преследованию», — отметил в комментарии изданию создать интернета.

По мнению Бернера-Ли, представительницы слабого пола постоянно сталкиваются с «сексуальными домогательствами» в сети, что значительно замедляет прогресс общества.

Напомним, по данным исследованиям, проведенным фондом Бернера-Ли, более 50% молодых женщин подвергается «насилию в интернете», в числе которых «сексуальное насилие».

Как отмечают эксперты, данная статистика может выглядеть пугающей, если не принимать во внимание тот факт, что к насилию, в том числе сексуальному насилию, идеологи подобных алармистских настроений относят явления, которые большинству людей кажутся невинными.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему ЛГБТ-движение становится сильнее? Интервью