Челябинск, , 14:00 — REGNUM В Челябинске 61 молодая семья сможет улучшить жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

11 марта им были вручены свидетельства о праве на социальную выплату. Деньги граждане смогут потратить на покупку квартиры или строительство дома. Документы им вручила мэр Наталья Котова.

Размер выплат варьируется от состава семьи. Минимально семьи могут получить 400 тысяч рублей, на неё вправе рассчитывать те семьи, в которых пока нет детей. Максимальный размер выплаты на сегодня — 1 миллион 400 тысяч рублей — для семьи с пятью детьми.

Всего 61 семья получит 49 млн рублей. Отметим, квартиры в Челябинске стоят не ниже миллиона рублей, а это значит, что гражданам придётся привлекать и средства из других источников.