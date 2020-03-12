Москва, , 13:54 — REGNUM В настоящее время наблюдаются беспрецедентные превентивные меры правительств разных стран, направленные на предотвращение еще более масштабного распространения эпидемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина, комментируя заявление ВОЗ о пандемии коронавируса.

«Результаты, которые отмечаются в этом плане в Китае, свидетельствуют о том, что подобные усилия приносят реальные плоды в виде замедления скорости распространения заболевания.

По определению ВОЗ, пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии в XXI веке, обычно происходили от вирусов гриппы животных, такая же ситуация наблюдается и сейчас с коронавирусом.

По сравнению с такими эпидемиями XXI века, как атипичная пневмония (2002 г.), птичий грипп (2013 г.) коронавирус получил большее распространение. Однако показателей по количеству заразившихся и умерших в результате пандемии свинного гриппа (2009 г.) коронавирус еще не достиг.

Но это не означает, что странам, где не зафиксирована эта новая коронавирусная инфекция не нужно принимать профилактических мер. От заражение никто не застрахован», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

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