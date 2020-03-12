Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM В районе стадиона «Ростов Арена» ограничат в связи с проведением матча между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив» (Москва). Об этом ИА REGNUM сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Объездные пути автомобилистам придётся искать 15 марта с 16:00 до 23:00 мск. Движение ограничат на Южном подъезде в областной центр (съезд к улице Пойменной) и по автодороге Магистральной улицы (от Южного подъезда до улицы Левобережной). В это время также перекроют западный и восточный проезды «Ростов Арены».

ИА REGNUM напоминает, что у «Ростова» и «Локомотива» в настоящее время равное количество очков — 38. Команды занимают третью и четвёртую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ) соответственно.

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