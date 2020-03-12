Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Эпидемия коронавируса, который распространяется по Земле, стала причиной запрета обниматься, здороваться за руку и целоваться студентам и сотрудникам Гуманитарного университета профсоюзов в Санкт-Петербурге (СПбГУП). Соответствующее официальное распоряжение за подписью ректора университета Александра Запесоцкого размещено на сайте вуза.

Как следует из приказа, в связи с потенциально опасной для жизни и здоровья граждан эпидемиологической ситуацией в стране в университете устанавливается запрет для обучающихся и сотрудников «на физические социальные взаимодействия (приветственные рукопожатия, объятия, поцелуи)».

«Нарушение приказа будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок», — говорится в документе.

Нарушение внутренних правил вуза может привести к отчислению студентов, большинство которых учится на платной основе.

Контролировать исполнение приказа ректор Александр Запесоцский будет самостоятельно.

Отметим, также в связи с коронавирусом в вузе также отменено во втором полугодии посещение студентами музеев.