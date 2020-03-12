Вильнюс, , 13:45 — REGNUM Самоуправление столицы Литвы Вильнюса сегодня, 12 марта, не стало дожидаться решений центральных властей и распорядилось закрыть все учебные заведения на пять недель, до 17 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Запрещаются все массовые мероприятия, концерты, спортивные соревнования, закрываются все музеи и подобные культурные учреждения, само самоуправление будет обслуживать жителей дистанционно через интернет.

В Литве в настоящий момент установлено 3 заразившихся коронавирусом, в Латвии — 16 человек, в Эстонии — 17 человек.