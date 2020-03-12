Уфа, , 13:46 — REGNUM Пошаговая инструкция по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 разработана Роспотребнадзором Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Отмечается, что симптомы заболевания коронавируса очень похожи на симптомы обычного гриппа: высокая температура, головная боль, слабость, кашель. Также наблюдается боль в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

В инструкции указаны семь шагов по профилактике COVID-19. Сотрудники республиканского Роспотребнадзора рекомендуют воздерживаться от посещения общественных мест и транспорта в час пик. Кроме этого, в общественных местах необходимо использовать одноразовый респиратор и менять его каждые 2−3 часа. Также рекомендуется избегать близких контактов и пребывать в одном помещении с людьми, у которых имеются признаки ОРВИ. Необходимо мыть руки после возвращения с улицы и дезинфицировать мобильные телефоны и оргтехнику. Кроме этого, нужно ограничить рукопожатия и объятия, а также пользоваться индивидуальным предметами личной гигиены.

Роспотребназдор также разработал пять правил при подозрении на заражение COVID-19.

Больному необходимо оставайтесь дома и вызвать врача. При этом необходимо свести к минимуму контакты со здоровыми людьми и пользоваться одноразовой посудой. А при кашле нужно использовать одноразовую салфетку. Кроме этого необходимо проводить в помещении влажную уборку и применять дезинфицирующие средства, а также как можно чаще проветривать помещение.

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