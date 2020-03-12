Сеул, , 16:20 — REGNUM Объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса COVID-2019 не окажет значительного влияния на меры по борьбе с вирусом в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций Юн Тхэ Хо.

По его словам, заявление ВОЗ для Сеула означает не столько необходимость введения дополнительных карантинных мер, сколько важность поддержки уже принимаемых мер.

Юн Тхэ Хо также отметил, что правительство страны принимает все возможные меры для борьбы с вирусом в рамках четвертого уровня эпидемиологической угрозы, а также добавил, что заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвано активизировать карантинные меры в других странах, где зафиксированы вспышки инфекции.

Напомним, что с 23 февраля в Южной Корее введён наивысший четвертый («красный») уровень эпидемиологической угрозы.

Читайте также: В Южной Корее объявлен наивысший уровень угрозы в связи с коронавирусом