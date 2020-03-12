Ульяновск, , 12:58 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вступил в ряды движения «Волонтёры культуры», став добровольцев. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке», не конкретизировав, в чём именно будет заключаться его вклад как волонтёра.

Глава региона пояснил, что «решил поддержать движение «Волонтёры культуры» в Ульяновской области и вступить в ряды добровольцев», где в настоящее время насчитывается 500 ребят.

По словам Сергея Морозова, они «устраивают интересные и полезные акции в регионе» — в частности, 12 марта приводили порядок сквер Карамзина. В этом году у «Волонтёров культуры» Ульяновской области появится «свой автомобиль для выездных акций», отметил губернатор.

Как именно губернатор будет трудиться добровольцем в рамках данного движения, не уточняется.

Отметим, программа «Волонтёры культуры» реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» (национальный проект «Культура»). Цель — обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России. На реализацию программы до 2024 года включительно предусмотрено 100 млн рублей в год. Федеральные власти заявляли ранее, что с 2019 по 2024 годы в программе «Волонтёры культуры» примут участие 100 тыс. добровольцев.