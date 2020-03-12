Пермь, , 12:55 — REGNUM На территории Пермского края в 2020 году на региональных автодорогах планируют установить семь комплексов фотовидеофиксации. Оборудование появится на наиболее аварийных участках трасс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Камеры разместят на автодорогах «Болгары-Юго-Камский-Крылово» (22 км), «Кунгур — Соликамск» (202 км), «Пермь — Березники» (172 км), ул. Шоссе Космонавтов (зона въезда в международный аэропорт «Пермь»).

Оснастят комплексами фиксации нарушений правил дорожного в движения два участка в Перми. Камеры установят на перекрёстке Восточного обхода и Бродовского тракта, а также на перекрёстке Восточного обхода и отворота на деревню Паздерино, на ул. Шоссе Космонавтов.

Стоит отметить, сейчас в регионе функционирует 219 комплексов фотовидеофиксации на трассах регионального значения. Кроме того, еще 11 камер работает на федеральных дорогах.

Руководитель Центра безопасности дорожного движения Пермского края Александр Куликов подчеркнул, что развитие системы фиксации нарушений правил дорожного движения преследует цель снизить аварийность и смертность на пермских дорогах.