Москва, , 12:50 — REGNUM В России угроза распространения коронавируса сведена до минимума. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он назвал последние меры по упреждению и профилактике распространения коронавируса. В их числе — ограничение авиаперелётов в несколько европейских государств, рекомендации по сокращению массовых мероприятий и поручение по отмене заграничных командировок сотрудников органов власти.

«Угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», — сказал он.