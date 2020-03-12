Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 12:49 — REGNUM В мошенничестве подозревается заместитель акима (главы) Актюбинской области Казахстана Руслан Мамунов. Об этом 12 марта сказал заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции республики Галымбек Досанов на брифинге.

По его словам, подозреваемый чиновник в настоящее время находится в следственном изоляторе — он арестован на два месяца. Другие сведения в интересах следствия не разглашаются, добавил Досанов.

Отметим, Руслан Мамунов назначен заместителем акима Актюбинской области 14 ноября 2019 года. Ранее он был председателем правления социально-предпринимательской корпорации «Актобе».

Читайте также: В Казахстане определили влияние коррупции на разрушение автодорог