Варшава, , 12:48 — REGNUM В случае, если в какой-либо из сопредельных стран эпидемия коронавируса COVID-19 достигнет масштабов происходящего в Италии, правительство Польши не исключает возможности полного закрытия границы. Об этом заявил в эфире «Польского радио» вице-премьер правительства Польши Ярослав Говин.

«Мы не исключаем никаких решений, но они должны быть адаптированы к масштабу угрозы. Если бы выяснилось, что в какой-либо из соседних стран масштаб эпидемии такой же, как в Италии, то мы могли бы рассмотреть возможность полного закрытия границы», — сказал вице-премьер.

Говин раскритиковал недавнее высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что коронавирусом может заразиться до 70% населения. По его мнению, политики должны избегать подобных формулировок.

Вице-премьер назвал «непростым» решение правительства о приостановке занятий в школах и вузах. Это создаст трудности для миллионов польских семей и потери для экономики, но должно помочь «избежать такой ситуации, как, например, в Италии».

Обращаясь к студентам, Говин попросил их снизить мобильность и перевести общение в интернет. Он обещал подписать постановление, продлевающее действие студенческих удостоверений до 31 мая без необходимости приходить для этого в вузы. Вузам и другим научным учреждениям было рекомендовано приостановить академический обмен, отменить международные конференции и выезды за границу.

Вице-премьер опроверг слухи о планах правительства закрыть крупные магазины. «Нет никаких планов закрывать крупные магазины. Этот слух, который распространяется, не обоснован», — заявил он.