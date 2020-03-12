Махачкала, , 12:53 — REGNUM Четверо жителей села Джемикент в Дербентском районе Дагестана устроили самосуд над пожилым односельчанином — избили его и попытались унизить. Так они отомстили мужчине за осквернение могилы их матери, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе МВД России по республике.

«Правонарушители утверждают, что потерпевший осквернил могилу их матери. Речь идет не о разрушении или повреждении могилы, а о поступке, который мы не упоминаем по этическим причинам», — отметили в полиции.

Причиной такого поступка пожилого мужчины называют то, что с усопшей женщиной он ранее конфликтовал, и после ее смерти решил отомстить актом вандализма на ее могиле. Оскорбленные братья протащили потерпевшего по селу несколько десятков метров, нанесли ему побои, после чего привязали к трубе у стены дома и совершили ряд действий, оскорбляющих его честь и достоинство.

Братья доставлены в отдел полиции, где в содеянном сознались. Также известно, что подозреваемый в вандализме на учете в психоневрологическом диспансере не состоит. По обоим фактам проводится проверка, действиям всех участников событий будет дана оценка.