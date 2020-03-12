Москва, , 12:44 — REGNUM Органам власти в России рекомендовано сократить до минимума количество массовых мероприятий. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано сократить до минимума количество деловых, спортивных или развлекательных и других массовых мероприятий», — сказал он.

Глава правительства отметил, что главным мотивом мер является профилактика и упреждение распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы приняли решение ограничить проведение массовых мероприятий с количеством участников более 5 тыс. человек.