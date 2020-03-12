Грозный, , 12:42 — REGNUM Информация об избиении в Чечне адвоката Марины Дубровиной и журналистки газеты Елены Милашиной проверяется. В случае ее подтверждения будут предприняты необходимые процессуальные меры. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на просьбу журналиста и общественника Максима Шевченко.

«Не беспокойтесь, мы внимательно следим за ситуацией, о которой вы рассуждаете. Подключены компетентные органы. Если факты противоправных действий юридически подтвердятся, дадут правовую оценку», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Кадыров выразил сожаление, что в Чечню до сих пор ряд журналистов и правозащитников ездят для того, чтобы провоцировать граждан региона на незаконные поступки и повышать тем самым свои рейтинги, становясь участниками скандалов.

«В любом месте найдутся люди, которые, если их морально терроризируют, оскорбляют, предпримут радикальные ответные меры. Но не надо их осознанно провоцировать на незаконные поступки», — призвал глава Чечни.

Напомним, ранее журналист Максим Шевченко опубликовал в своем Instagram видеообращение к главе Чечни, в котором просит предоставить личные гарантии безопасности адвокату Марине Дубровиной. Она участвует в судебных процессах в Чечне и была избита 6 февраля. На адвоката и журналистку Милашину напали местные женщины.