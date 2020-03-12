Москва, , 12:32 — REGNUM Большинство российских путешественников скептически относятся к пользе от масок в защите от нынешней эпидемии коронавируса. Об этом 12 марта сообщил сервис путешествий Туту.ру по итогам соответствующего опроса, в котором приняли участие 1168 человек.

Согласно опросу, 93%опрошенныхне носят маску. Всегда в общественном транспорте ездят в маске лишь 4% респондентов, 2% используют маску в аэропорту и во время путешествий. Наконец, лишь 1% надевают её при каждом выходе их дома.

78% уверены, что она никаким образом не спасает от вирусов, а 15% не надевают маску в связи с тем, что не смогли её приобрести в аптеке.

По данным Туту.ру, 64% путешественников не изменили своих планов на фоне эпидемии коронавируса. Только 22% респондентов отметили, что решили отложить покупку билетов куда-либо за границу. Остальные (14%) признались, что им пришлось отказаться от поездок в отдельные страны.