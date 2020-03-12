Вильнюс, , 12:32 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 12 марта, в парламенте Литвы анонсировал введение строгих и жёстких мер по борьбе с коронавирусом и пообещал, что правительство перестаёт заниматься только рекомендациями, а готовится ввести обязательные меры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, эти меры коснутся вопроса передвижения граждан через границы и вопросов самоизоляции, трудового процесса на рабочих местах, и других мер.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека.