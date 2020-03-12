Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Новый коронавирус COVID-19 поражает преимущественно людей в возрасте из-за особенности клеток, которые готов принять вирус. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

Выступая на форуме инфекционистов Уральского федерального округа, она уточнила, что клетки пожилых людей содержат особенный рецептор, который созревает у людей не сразу.

«Вирус клетку обманывает, и клетка S-рецептор вируса принимает как что-то очень хорошее и очень важное, и ей это нравится почти как наркотик», — передаёт слова специалиста ЕАН.

Дети практически не болеют COVID-19, так как рецептор созревает достаточно поздно, уточнила Малинникова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт похвалила советскую систему противодействия инфекциям. По словам инфекциониста, благодаря этому Россия может успешно противодействовать вспышкам COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: России помогает бороться с коронавирусом наследие СССР — мнение