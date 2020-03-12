Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону увековечат память агента советской разведки Петра Прядко. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 12 марта.

Памятник, который изготовят за счёт собранных управлением ФСБ России по Южному военному округу средств, появится в сквере на пересечении улицы Красноармейской и переулка Островского. Установить его предполагается в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В годы Великой Отечественной войны Пётр Прядко был внедрён в немецкую разведывательную абвергруппу 102 в Краснодаре. Советская контрразведка получила от него подробные данные на 101 вражеского агента. Фронтовой разведчик скончался в 2002 году и был похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону.