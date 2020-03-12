Ташкент, , 12:27 — REGNUM Девятнадцать таксистов в узбекистанском городе Маргилане арестованы на различные сроки из-за неповиновения дорожным инспекторам. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления безопасности дорожного движения МВД республики.

Отмечается, что водители автомобиля марки Damas припарковали свои транспортные средства на пешеходном переходе, напротив местного торгового центра.

Кроме того, нарушители отказались подчиниться законным требованиям сотрудникам милиции. В итоги все нарушители арестованы от пяти до пятнадцати суток.

На водителей были оформлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство», «Невыполнение законных требования сотрудников ОВД», «Невыполнение законных требований военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии».

Напомним, 5 марта в ГУВД Ташкенте сообщили, что водители стали чаще заклеивать государственные номера для уход от ответственности при нарушении правил дорожного движения.

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