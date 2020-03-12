Владикавказ, , 12:27 — REGNUM В Северной Осетии вскрыта преступная схема обмана продавцов торговых точек. По подозрению в участии в серии мошенничеств задержаны три человека — мужчина и две женщины, сообщили 12 марта в пресс-службе МВД по региону.

Злоумышленники подъезжали к магазинам на машине «Лада Гранта» черного цвета. Обман начинался у кассы, когда, уже якобы собираясь оплатить товар, мошенники доставали деньги и заговаривали продавца, задавая ему множество вопросов. Отвлекшись от процесса оплаты, кассир забывал взять деньги и даже иногда давал сдачу.

На мошенников была составлена ориентировка. Отрабатывая ее, сотрудники ДПС обнаружили машину с находившимися в ней подозреваемыми в одном из дворов по улице Цоколаева во Владикавказе.

Подозрительные лица были задержаны и помещены в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые признались в содеянном.