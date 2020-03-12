Уфа, , 12:31 — REGNUM Депутата сельсовета в Башкирии обвиняют в незаконном отстреле лося. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре прошлого года 34-летний депутат Ташбукановского сельсовета с тремя друзьями на двух автомашинах выехал в лес на охоту. Приехав на место друзья разделились и пошли в лес. Следователи считают, что обвиняемый отстрелил проходящего рядом лося. При этом он не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты с причинением крупного ущерба.

Прокуратура Гафурийского района потребовала через суд взыскать с обвиняемого 240 тысяч рублей за причиненный ущерб животному миру.

Отмечается, что обвиняемый свою вину признал и полностью возместил ущерб. Материалы уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

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