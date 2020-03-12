Сухум, , 12:27 — REGNUM Коррупционерами могут быть не только чиновники. Такое заявление сделал член Общественной палаты Абхазии, бывший премьер-министр и экс-депутат парламента республики Сократ Джинджолия на расширенном заседании палаты, 12 марта сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».

"Разве все коррупционеры только чиновники? Люди, которые зарабатывают на таком преступлении, как продажа наркотиков, к какой категории их отнести?», — задался вопросом Джинджолия.

Он отметил, что торговля наркотиками расцветает в республике, и с этим власти всерьез никогда не боролись. Также Джинджолия заявил, что в Абхазии уже привыкли к коррупции среди чиновников, и с этим явлением в стране необходимо покончить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сухуме со 2 марта несколько человек проводят голодовку, требуя принятия эффективного антикоррупционного законодательства в Абхазии. 11 марта они согласились на день приостановить свою акцию.

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