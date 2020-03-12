Северодвинск, Архангельская область, , 12:22 — REGNUM В Северодвинском местном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского общества глухих» начали обучать жестовому языку работников бюджетной сферы.

Как сообщил ИА REGNUM в Архангельском региональном отделении Всероссийского общества глухих, все участники курсов — представители разных профессий и работники разных учреждений Северодвинска: социальные педагоги, педагоги — психологи, научные сотрудники, специалисты из администрации Северодвинска, краеведческого музея и других организаций.

«Курсы состоят из теоретической и практической части. Главная задача курсов — 90% практических занятий, без которых невозможно выучить жестовый язык. Практические занятия посвящены таким темам, как «Дактилология» — без которой невозможна грамотная жестовая речь, «Семья», «Квартира», «Живая и неживая природа», «Календарь», «Профессии» и др.Каждый специалист, прошедший курсовую подготовку, получит Сертификат государственного образца, фото с курсов и отличное настроение. Многие специалисты во время курсов наладили контакты друг с другом, рассказали о работе каждой организации и помощи, которую они могут оказать другим. Надеемся, что данные курсы принесут помощь в оказании социальных, медицинских, культурно-досуговых и других услуг людям с нарушением слуха», — рассказала преподаватель курса Светлана Ватага.

Добавим, что в Архангельской области проживают более 2 тысяч человек с нарушением слуха, около 1 тысячи из них являются инвалидами по слуху с детства и используют для общения язык жестов.