Чебоксары, 12 марта 2020, 12:21 — REGNUM В столице Чувашии из-за эпидемиологической ситуации «в стране и мире» отменили фестиваль «Крымская весна». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.
Праздник должен был пройти в Чебоксарах 15 марта.
Это решение поддержали отдельные депутаты на Госсовете Чувашии. Так, лидер фракции ЛДПР Константин Степанов признался, что по этой причине не пошёл в ледовый дворец на церемонию торжественного открытия праздничных мероприятий в честь 100-летия Чувашской автономии.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Чувашии назначено собрание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оно пройдет под председательством врио главы республики Олега Николаева.
Ранее министерство здравоохранения Чувашии опровергло информацию о том, что в республике появился первый заболевший коронавирусом, назвав сообщение фейком.