Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В столице Чувашии из-за эпидемиологической ситуации «в стране и мире» отменили фестиваль «Крымская весна». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

Праздник должен был пройти в Чебоксарах 15 марта.

«Митинг-концерт «Крымская весна», посвящённый шестой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, отменён. Аналогичные мероприятия отменены и в других городах России. Такое решение принято в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и мире», — говорится в сообщении.

Это решение поддержали отдельные депутаты на Госсовете Чувашии. Так, лидер фракции ЛДПР Константин Степанов признался, что по этой причине не пошёл в ледовый дворец на церемонию торжественного открытия праздничных мероприятий в честь 100-летия Чувашской автономии.

«Очень здорово, что отменили митинг-концерт», — сказал парламентарий, отметив также, что многие в парламенте могут позволить себе заграничные поездки, и ему не хотелось бы «сидеть рядом» с теми, кто вернулся из таких поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Чувашии назначено собрание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оно пройдет под председательством врио главы республики Олега Николаева.

Ранее министерство здравоохранения Чувашии опровергло информацию о том, что в республике появился первый заболевший коронавирусом, назвав сообщение фейком.