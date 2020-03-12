Вильнюс, , 12:21 — REGNUM Министр образования Литвы Альгирдас Монкявичюс сегодня, 12 марта, предложил отменить занятия во всех учебных заведениях на три недели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Видим, что ситуация угрожающая, моё предложение, обращая внимание на эту ситуацию и сценарии в других странах, остановить на две недели с завтрашнего дня», — сказал сегодня в парламенте Литвы на встрече с фракцией либералов Монкявичюс.

Это предложение сегодня рассмотрит правительство Литвы, которое созвало внеочередное заседание в связи с угрозой распространения коронавируса.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека.