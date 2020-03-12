Москва, , 12:19 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предлагает ввести запрет на любые массовые мероприятия, а не только на те, которые собирают более 5 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Надо думать о том, то нужно все мероприятия отменить, в том числе митинги, демонстрации», — говорит Жириновский.

Он видит опасность в проведении Олимпиаде в Токио (Япония).

«Надо думать не о спортивных успехах, а о сохранении жизни. Мы можем быть свидетелями самых тяжелых последствий», — предупреждает он.

В целом парламентарий полагает, что ограничения на массовые мероприятия должны быть навсегда.

«Ограничения на проведения массовых мероприятий должны быть навсегда. Не только на время коронавируса. Каждый человек является носителем большого числа вирусов», — указал Жириновский.