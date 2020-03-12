Москва, , 12:00 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР направили запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева в связи с убийством 250 животных в Якутске. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

«Мы просим разобраться в ситуации, которая происходит в Якутске, распустить департамент ветеринарии города Якутска и вынести предупреждение мэру города», — сообщил Власов.

По его мнению, созданная комиссия не работает в должном объеме, сабатируется ее работа.

Депутат возмущен убийством 250 кошек и собак.