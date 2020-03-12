Москва, , 11:54 — REGNUM Большинство жителей России (70%) исключают акции протеста против падения уровня жизни или в защиту своих прав в тех населенных пунктах, где они проживают. Такую возможность допускают 26% опрошенных, показал опрос"Левада-центра».

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Если выступления протеста с политическими требованиями всё же состоятся, то 78% граждан РФ не собираются принимать в них участия. Более того, 71% опрошенных заявили, что акции протеста маловероятны в тех регионах, где они живут.

Не исключают участия в акциях протеста с политическими требованиями 24% респондентов. При этом за последние 2−3 месяца 91% граждан не замечали, что в их городе или районе проходили какие-либо протестные митинги.

Опрос проведен 20 — 26 февраля 2020 года. Опрошены 1614 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.

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