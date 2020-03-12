Рубцовск, Алтайский край, , 11:42 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю раскрыли преступную схему организации незаконной миграции, в которой принимала участие теперь уже бывший тестер-экзаменатор КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» Лариса Шнайдер и житель Рубцовска Сергей Юдин. Подробности уголовного дела, возбуждённого в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору») корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что незаконным объектом заработка для вышеуказанных жителей Алтайского края стали иностранцы, которым, в соответствии с действующим законодательством, для временного пребывания на территории России необходим патент. Его получение сопряжено с необходимостью экзаменационного подтверждения знаний русского языка, основ истории и законодательства РФ.

Чтобы привлечь «клиентов» Лариса Шнайдер вместе со своим знакомым весной 2019 года распространили информацию рекламного характера о предоставлении своих услуг, а сам «экзамен» проводили помещении арендуемого офиса.

Правоохранители выяснили, что за фиктивное внесение правильных ответов в экзаменационные бланки и другие манипуляции, позволявшие незаконно получить патент, злоумышленники получали по 3 600 рублей с каждого мигранта, но большую часть полученного сдавали в кассу Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Прежде, чем их деятельность была пресечена, «экзаменаторы» успели принять не менее пяти иностранцев.

В ходе судебного заседания Шнайдер и Юдин получили условные сроки и полностью признали свою вину. Приговор ступил в законную силу.