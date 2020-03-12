Варшава, , 11:29 — REGNUM CD Projekt RED готовиться приступить к разработке новой масштабной игры сразу после релиза Cyberpunk 2077. Об этом 11 марта сообщил портал PCGamer.

В то время, как две крупные команды разработчиков будут работать над поддержкой Cyberpunk 2077, третья группа начнёт работу над новым сюжетным проектом — его создание займёт около пяти лет. Вероятно, неанонсированным проектом станет продолжение «Ведьмака» — президент CD Projekt RED Адам Кичински заявил, что компания хочет делать больше игр по этой франшизе.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября 2020 года. После выхода одиночной игры, компания планирует выпустить многопользовательское расширение.

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