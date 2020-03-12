Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM 156 молодых семей в Бурятии получили сертификаты на социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в среду сертификаты торжественно вручили 68 семьям из 18 районов.

Как отмечается, в 2020 году Бурятии предоставили около 82,9 млн рублей из федерального бюджета на софинансирование выплат. Вклад республиканского и местных бюджетов составит 20 млн.

«Для того, чтобы претендовать на социальную выплату, молодым семьям до 35 лет необходимо встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий в органе соцзащиты по месту постоянной прописки», — отметили в правительстве.

Напомним, в регионе также действует программа «Дальневосточная ипотека», согласно которой молодые семьи могут получить кредит на покупку дома под 2% годовых. Как сообщало ИА REGNUM, уже более двух сотен семей воспользовались программой. Средняя сумма кредита составила 2,43 млн рублей.

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