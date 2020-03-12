Красноярск, , 11:24 — REGNUM В Красноярске с 22 по 24 апреля должен был состояться II съезд социальных работников Сибири «Новое качество жизни: человек в центре внимания». Однако, как сообщили ИА REGNUM в министерстве социальной политики Красноярского края, мероприятие перенесли на сентябрь.

В качестве причины названа неблагоприятная эпидемиологическая ситуацию в мире и полученные в связи с этим «рекомендации федеральных органов исполнительной власти».

Судя по всему, под «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией» подразумевается распространение по миру коронавирусной инфекции.

Точные сроки проведения съезда станут известны позже.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум, который должен был пройти в Красноярске в марте 2020 года, из-за угрозы коронавируса также пришлось перенести на неопределённый срок.

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