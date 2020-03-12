Воронеж, , 11:22 — REGNUM Жители Воронежа жалуются на полное отсутствие защитных медицинских масок в аптеках города. Сообщения об этом появились в городских пабликах в социальных сетях.

«Господа, сегодня попыталась купить маску, обошла семь аптек, три в Юго-Западном районе, четыре в Северном. Ответ один: «Нет и не будет». Что за ситуация? Надо эту ситуацию как-то до «властей» донести. Видела тетку на улице, продавала за 70 руб. (три штуки)», — написала одна из пользовательниц.

«Вести-Воронеж» сообщили, что маски полностью отсутствуют в целом ряде сетевых и обычных аптек. О проблеме уже знают в УФАС — производители сегодня просто не справляются с объёмами заказов.

«В некоторых крупных аптечных сетях запасы ещё остались. Товара нет у поставщиков, потому что производители попросту не справляются с объёмом. При этом за последние несколько недель роста цен на маски не зафиксировали, сговоров не выявили», — цитируют «Вести Воронеж» заместителя руководителя регионального управления ФАС Андрея Логошина.