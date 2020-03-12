Владивосток, , 11:28 — REGNUM Десятая неделя 2020 года показала в Приморье достаточно низкую заболеваемость по ОРВИ и гриппу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Приморью.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 9,7% среди отдельных возрастных групп. Из числа различных заболеваний доля вируса гриппа В составляет 53%.

«Наиболее «уязвимыми» контингентами, подверженными заболеванию являются дети дошкольного возраста, школьники, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, коммунальной сферы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ.