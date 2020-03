Лондон, , 11:20 — REGNUM По мотивам серии Gears of War выйдет коллекционная карточная игра. Об этом 11 марта сообщило издание Kotaku.

Gears of War: The Card Game станет сюжетной игрой, в которой результат каждого текущего раунда будет влиять на ход следующего. Сообщается, что игровой движок для неё разработал дизайнер Magic: The Gathering Тайлер Билман.

Напомним, Gears of War — это серия шутеров от третьего лица, которую изначально разрабатывала американская компания Epic Games. Релиз последней части (Gears 5) состоялся в 2019 году.

