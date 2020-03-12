Ташкент, , 11:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил внедрить новую систему укрепления здоровья населения и пропаганду здорового образа жизни, сообщили в пресс-службе главы государства.

11 марта президент провел совещание, посвященное повышению эффективности системы охраны общественного здоровья. Глава государства поручил проанализировать негативные факторы, влияющие на здоровье граждан.

Планируется наладить работу в сельских поликлиниках — отдельные специалисты будут пропагандировать правильное питание и повышать культуру общественной и личной гигиены.

Мирзиёев также поручил поддержать научно-исследовательские институты, которые занимаются развитием науки о здоровой жизни. Эти учреждения будут анализировать причины заболеваний и разрабатывать рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году расходы бюджета Узбекистана на здравоохранения составят 14,8 трлн сумов ($1,55 млрд по курсу на январь 2020 года), что на 22% больше, чем в 2019 году.

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