Челябинск, , 11:18 — REGNUM В Челябинской области недалеко от границы с Казахстаном задержан житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Поймали его сотрудники ГИБДД, остановившие машину для поверки документов на 78-м километре дороги Челябинск — Троицк. За рулём автомобиля KIA CEED был гражданин 1972 года рождения, который был похож на находившееся в розыске лицо. В спортивной сумке были найдены обрез огнестрельного оружия и боеприпасы.

Убийство было совершено в Южноуральске. Подозреваемый сейчас арестован. Ему грозит до 15 лет колонии.