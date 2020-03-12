Москва, , 13:03 — REGNUM С начала 2020 года в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы ввели в эксплуатацию около 60 тысяч квадратных метров недвижимости. Такие цифры приведены на сайте комитета государственного строительного надзора Москвы.

В сообщении указано, что за два месяца 2020 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 148 проверок объектов, строящихся на территории ЦАО. В частности, были проверены пристройка к поликлинике на Рабочей улице, детско-взрослая поликлиника в Большом Строченовском переулке, гостиничный комплекс на Софийской набережной, новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова», жилые дома.

Во время контрольных мероприятий специалистам удалось выявить 257 нарушений по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками. В общей сложности было выдано 98 предписаний об устранении нарушений и оформлено 173 протокола о правонарушении. Кроме того, рассмотрено 133 протокола об административных правонарушениях в области строительства, в том числе переходящих с 2019 года. Размер штрафных санкций составил около 8 миллионов рублей.

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